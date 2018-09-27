"Сассуоло" обыграл СПАЛ в матче 6-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами в составе черно-зеленых отметились защитник Клод Аджапонг и нападающий Алессандро Марти.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"СПАЛ" - "Сассуоло" - 0:2 (0:0)

Голы: Аджапонг, 59 (0:1). Матри, 90 (0:2).

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Викари (Палоски, 82), Шимич, Куртич (Валоти, 68), Миссироли, Вальдифиори (Эвертон Луиз, 74), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Петанья.

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Аджапонг (Лирола, 73), Феррари, Маньяни, Бурабия, Джуричич, Маньянелли, Бога (Бриньола, 79), Бабакар (Матри, 87).

Предупреждение: Куртич, 66.

Судья: Аббаттиста (Италия).

27 сентября. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

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