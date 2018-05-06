"Сассуоло" обыграл "Сампдорию" и остался в серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" обыграл "Сампдорию" – 1:0. Черно-зеленые гарантировали себе участие в следующем сезоне серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Сассуоло" – "Сампдория" – 1:0 (0:0)

Гол: Политано, 68.

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Лемос, Делль`Орко (Пелузо, 20), Рожериу, Аджапонг, Миссироли, Данкан, Сенси, Берарди (Рагуза, 88), Политано (Бабакар, 74).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Сала, Андерсен, Баррето (Рамирес, 46), Прат (Стиепович, 85), Линетти, Торрейра, Квальярелла (Капрари, 66), Ковнацки.

Предупреждения: Пелузо, 54. Рамирес, 90.

Судья: Ла Пенна.

6 мая. Реджо-Эмилия. Стадион "Мапеи".