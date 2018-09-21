"Сассуоло" обыграл "Эмполи" и приблизился к "Ювентусу"

"Сассуоло" в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле "Эмполи" - 3:1. По мячу в составе хозяев забили Кевин-Принс Боатенг, Джанмарко Феррари и Федерико Ди Франческо.

"Сассуоло" набрал 10 очков в пяти играх. Команда вышла на второе место в турнирной таблице и теперь уступает "Ювентусу" 2 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Сассуоло" - "Эмполи" - 3:1 (1:1)

Голы: Капуто, 1 (0:1). Боатенг, 13 (1:1). Феррари, 57 (2:1). Ди Франческо, 85 (3:1).

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Боатенг (Бабакар, 62), Данкан, Локателли, Сенси (Бурабия, 67), Ди Франческо, Берарди (Бриньола, 81).

"Эмполи": Терраччано, Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Беннасер, 14), Зайц, Капецци (Траоре, 81), Крунич, Капуто, Ла Гумина (Мраз, 66).

Предупреждения: Капецци, 6. Крунич, 11. Ди Франческо, 31. Зайц, 45+1.

Удаление: Зайц, 71.

Судья: Ла Пенна (Италия).

21 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".