"Сассуоло" не получал предложений от "Ромы" по Дефрелю

Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали заявил, что клуб не намерен расставаться в это трансферное окно с нападающим Грегуаром Дефрелем. Тем не менее черно-зеленые пока не получали от "Ромы" официального предложения по 25-летнему французу.

- Мы не хотим терять наших лучших игроков, - цитирует Football Italia Карневали. - Это желание клуба, мы хотим продолжать свой путь с игроками, которых имеем сейчас. Предложений от "Ромы" по Дефрелю пока мы не получали. Когда оно придет, тогда и оценим его. У нас прекрасные отношения с римским клубом, и мы будем рады выслушать их предложение.