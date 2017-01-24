10:00 24 января | ФУТБОЛ — Италия

"Сассуоло" не получал предложений от "Ромы" по Дефрелю

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Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали заявил, что клуб не намерен расставаться в это трансферное окно с нападающим Грегуаром Дефрелем. Тем не менее черно-зеленые пока не получали от "Ромы" официального предложения по 25-летнему французу. 

- Мы не хотим терять наших лучших игроков, - цитирует Football Italia Карневали. - Это желание клуба, мы хотим продолжать свой путь с игроками, которых имеем сейчас. Предложений от "Ромы" по Дефрелю пока мы не получали. Когда оно придет, тогда и оценим его. У нас прекрасные отношения с римским клубом, и мы будем рады выслушать их предложение.

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Материалы REN-TV

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