"Сассуоло" - "Аталанта": видеотрансляция матча - в 17.00

В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 29 декабря, встречаются "Сассуоло" и "Аталанта". Игра нового уик-энда серии А начнется в 17.00 по московскому времени.

"Сассуоло" с 25-ю очками идет 12-м турнирной таблице. У "Аталанты" столько же очков и 11-е место.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 3.48, ничья - 3.74, победа гостей - 2.10.

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"Сассуоло" - "Аталанта": чемпионат Италии по футболу, серия А, 19-й тур, 29 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 17.00 (мск)

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