22:28 22 апреля | Футбол — Италия

Сарри показал средний палец фанатам "Ювентуса"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" показал неприличный жест болельщикам туринцев, сообщает Goal. Специалист перед приездам на стадион продемонстрировал через лобовое стекло клубного автобуса известный "жест Эффенберга", а именно вытянутый средний палец.

"Наполи" занимает второе место в серии А, отставая от "Ювентуса" перед очной встречей на четыре очка.

Ювентус – Наполи
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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bvb1987

очень красиво)ха ха

00:26

iipetroff

Он на полу в проходе что ли сидит? Места не хватило?

00:06

4Unspoken

Деревня...

23:51 22 апреля

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