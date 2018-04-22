Сарри показал средний палец фанатам "Ювентуса"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" показал неприличный жест болельщикам туринцев, сообщает Goal. Специалист перед приездам на стадион продемонстрировал через лобовое стекло клубного автобуса известный "жест Эффенберга", а именно вытянутый средний палец.
"Наполи" занимает второе место в серии А, отставая от "Ювентуса" перед очной встречей на четыре очка.
Sarri mostra il medio a Marotta che guida il pullman #JuveNapoli pic.twitter.com/APeRMIIWmG– CamiGi (@Camigra) 22 апреля 2018 г.
bvb1987
очень красиво)ха ха
00:26
iipetroff
Он на полу в проходе что ли сидит? Места не хватило?
00:06
4Unspoken
Деревня...
23:51 22 апреля