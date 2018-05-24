Сарри недоволен поведением руководства "Наполи"

Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри выразил недовольство тем, как повело себя руководство клуба по отношению нему.

Сразу после ухода специалиста неаполитанский клуб объявил о том, что его заменит Карло Анчелотти. Как сообщает Il Mattino, тренер считает, что его уволили, чтобы освободить место для Анчелотти, и ему это очень не понравилось.

- Я не заслужил, чтобы меня вот так "ликвидировали", наблюдая за этим по ТВ, - сказал бывший тренер "Наполи". – За эти три года мне пришлось вытерпеть все.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Челси". Также им интересуется "Зенит".