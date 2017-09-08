Сарри мог стать главным тренером "Атлетико"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри мог возглавить "Атлетико", утверждает Radio Marte. По информации источника, руководство "матрасников" рассматривало кандидатуру итальянского специалиста на случай, если наставник мадридцев Диего Симеоне не станет продлевать контракт с клубом.

Напомним, что Сарри возглавил "Наполи" в 2015 году. В сезоне-2015/16 он получил приз лучшему тренеру года в чемпионате Италии. Симеоне несколько дней назад все-таки продлил контракт с "индейцами" до 2020 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны "Челси" и "Интера".