Сапата, которым интересовался "Локомотив", хочет остаться в Италии

Фернандо Нестор Вильяреаль, агент нападающего "Наполи" Дувана Сапаты, отметил, что 26-летним игроком интересуются многие клубы Европы. Виллареал подчеркнул, что колумбиец не собирается покидать Апеннины. Ранее сообщалось, что к форварду проявляет интерес "Локомотив".

– В четверг у меня состоится встреча с руководством "Наполи", – сказал для Radio Crc Вильяреаль. – Неаполитанцы по-прежнему просят высокую цену за Сапату. Мы работаем над тем, чтобы найти лучшее решение как для игрока, так и для клуба. Есть 20 европейских команд, которые хотели бы приобрести Сапату, но Дуван не собирается покидать Италию.