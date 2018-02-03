Санья стал игроком "Беневенто"

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Бакари Санья заключил контракт до конца сезона с возможностью продления с "Беневенто", информирует официальный сайт итальянского клуба. 34-летний француз по истечении контракта с "горожанами" в 2017 году стал свободным агентом.

В составе команды он выиграл Кубок английской лиги. За "канониров" он выступал с 2007 по 2014 год и за это время завоевал Кубок Англии. Также на его счету 65 матчей за сборную Франции.

"Беневенто" находится на 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.