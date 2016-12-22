Сандро Маццола: "Игуаин или Икарди? Трудный вопрос, но я выберу Мауро"

Бывший игрок "Интера" и сборной Италии Сандро Маццола заявил, что у миланского клуба все еще есть шансы на попадание в Лигу чемпионов. Также Маццола считает, что форвард "Интера" Мауро Икарди сильнее нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, 23-летний Икарди провел 18 матчей в серии А и забил 14 мячей.

– Худшее для "Интера" уже позади, – цитирует Tuttomercatoweb Маццолу. – Победа над "Лацио" (3:0) была очень важной, и я рад, что команда смогла заработать три очка. Пиоли идет в правильном направлении. Может ли команда попасть в Лигу чемпионов? Думаю, да. До последнего матча игроки должны верить в это, потому что шансы есть. Кто лучше, Игуаин или Икарди? Это трудный вопрос, но я буду на стороне Икарди.