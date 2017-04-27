Самюэль Это'О: "В 2009 году я перешел в "Интер" благодаря Матерацци"

Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О сообщил, что решился на переход в "Интер" в 2009 году благодаря защитнику итальянцев Марко Матерацци. Камерунец выступал за "нерадзурри" с 2009 по 2011 год, выиграв шесть трофеев, включая Лигу чемпионов. Из "Интера" Это'О перешел в "Анжи".

– Я действительно перешел в "Интер" из-за Матерацци, – сказал для Sky Italia Это'О. – Хочу вновь за это поблагодарить его. Как было дело? Я находился в Камеруне и получил сообщение от Марко, в котором было написано, что меня очень ждут в клубе. На всякий случай я позвонил Деметрио Альбертини, чтобы убедиться, что меня не разыгрывают и это действительно Матерацци. Получив подтверждение, я понял, насколько во мне заинтересованы в "Интере". И все благодаря Матерацци.