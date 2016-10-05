Самуэль Густафссон: "Чуть не умер на первой тренировке в "Торино"

Новичок "Торино" Самуэль Густафссон, пополнивший ряды "быков" летом 2016 года, подчеркнул, что ему необходимо некоторое время для адаптации в Италии. По его словам, уровень игры в серии А сильно отличается от выступлений в шведском первенстве.

- Мне очень нравится в Италии, но здесь совершенно другой футбол, - приводит Football Italia слова Густафссона. - Мне нужно некоторое время, чтобы адаптироваться после игры в Швеции. Я понял это на первой тренировке, на которой чуть не умер. Здесь для меня все по-новому. Это вызов, который я принял. Пока не знаю, когда смогу дебютировать в составе "Торино", но очень на это надеюсь.