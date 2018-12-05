"Сампдория" сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Кубка Италии

"Сампдория" переиграла "СПАЛ" в 4-м раунде Кубка Италии. В 1/8 финала клуб из Генуи встретится с "Миланом".
Кубок Италии
4-й раунд
"Сампдория" - "СПАЛ" - 2:1 (1:1)
Голы: Флоккари, 34 (0:1). Дефрель, 45+1 (1:1). Ковнацки, 82 (2:1).
"Сампдория": Рафаэл, Берешиньски (Роландо, 70), Сала, Феррари, Колли, Сапонара (Капрари, 88), Прат, Янкто, Виейра (Линетти, 84), Дефрель, Ковнацки.
"СПАЛ": Милинкович-Савич, Джуру, Ционек, Бонифаци, Дикманн, Валоти (Куртич, 71), Вальдифиори (Вивиани, 87), Эвертон Луиз, Коста, Флоккари (Мончини, 78), Палоски.
Предупреждения: Ционек, 56. Вивиани, 88.
Судья: Ди Паоло.
4 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
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