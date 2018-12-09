"Сампдория" спасла ничью с "Лацио" на 9-й компенсированной минуте

"Лацио" и "Сампдория" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии - 2:2. Развязка в этой игре наступила в компенсированное время. На 96-й минуте Иммобиле забил гол с пенальти после того, как Йоахим Андерсен сыграл рукой в собственной штрафной.

Римляне не смогли удержать победу - на 9-й компенсированной минуте Рикардо Сапонара установил итоговый счет.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Лацио" - "Сампдория" - 2:2 (0:1)

Голы: Квальярелла, 21 (0:1). Ачерби, 79 (1:1). Иммобиле, 90+6 - с пенальти (2:1). Сапонара, 90+9 (2:2).

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Уоллас (Луис Альберто, 76), Лулич, Бадель (Корреа, 52), Пароло, Милинкович-Савич, Кайседо (Катальди, 53), Иммобиле.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 82), Прат (Янкто, 70), Линетти, Квальярелла, Капрари (Ковнацки, 66).

Предупреждения: Кайседо, 6. Берешиньски, 40. Иммобиле, 45. Аудеро, 57. Уоллас, 69. Линетти, 90. Андерсен, 90+5. Сапонара, 90+11.

Удаление: Берешиньски, 90+2.

Судья: Масса.

8 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".