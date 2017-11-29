"Сампдория" разгромила "Пескару" в Кубке Италии

В матче 4-го предварительного раунда Кубка Италии "Сампдория" нанесла разгромное поражение "Пескаре" - 4:1. В составе генуэзцев дубль оформил нападающий Давид Ковнацки, а также отличились полузащитник Гастон Рамирес и форвард Джанлука Капрари. "Дельфины" ответили лишь точным ударом нападающего Ахмада Бенали.

В 1/8 финала "Сампдория" встретится с "Фиорентиной". Встреча состоится 13 декабря во Флоренции на стадионе "Артемио Франки".

Кубок Италии

4-й раунд

"Сампдория" - "Пескара" - 4:1 (3:0)

Голы: Ковнацки, 2 (1:0). Рамирес, 9 (2:0). Капрари, 31 (3:0). Бенали, 52 (3:1). Ковнацки, 74 (4:1).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре (Андерсен, 81), Реджини, Сала, Мурру, Рамирес (Альварес, 46), Прат, Верре, Капецци, Капрари (Джуричич, 77), Ковнацки.

Судья: Фурно (Италия).

28 ноября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

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