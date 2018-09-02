"Сампдория" разгромила "Наполи", "Сассуоло" и "Дженоа" забили 8 голов на двоих

Вице-чемпион Италии "Наполи" уступил "Сампдории" в матче 3-го тура серии А (0:3). Окончательный счет в матче эффектным ударом установил 35-летний форвард генуэзцев Фабио Квальярелла.

"Лацио" с минимальным счетом обыграл "Фрозиноне" (1:0). Самым результативным матчем дня стала игра "Сассуоло" - "Дженоа" - 5:3.

"Аталанта" с минимальным счетом уступила "Кальяри" (0:1).

"Кьево" и "Эмполи" сыграли вничью (0:0).

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Аталанта" - "Кальяри" - 0:1 (0:1)

Гол: Барелла, 45.

"Кьево" - "Эмполи" - 0:0

"Сассуоло" - "Дженоа" - 5:3 (4:1)

Голы: Пентек, 27 (0:1). Боатенг, 34 (1:1). Лирола, 38 (2:1). Бабакар, 41 (3:1). Сполли, 45+1 - в свои ворота (4:1). Феррари, 62 (5:1). Пандев, 70 (5:2). Пентек, 83 (5:3).

"Лацио" - "Фрозиноне" - 1:0 (0:0)

Гол: Луис Альберто, 49.

"Сампдория" - "Наполи" - 3:0 (2:0)

Голы: Дефрель, 11 (1:0). Дефрель, 32 (2:0). Квальярелла, 75 (3:0).

"Сампдория" - "Наполи" - 3:0 (2:0)

Голы: Дефрель, 11 (1:0). Дефрель, 32 (2:0). Квальярелла, 75 (3:0).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру (Сала, 59), Тонелли, Андерсен, Баррето, Экдаль (Виейра, 83), Сапонара (Рамирес, 37), Линетти, Квальярелла, Дефрель.

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски, Диавара (Рог, 71), Инсинье (Мертенс, 46), Верди (Унас, 46), Милик.

Предупреждения: Рамирес, 40. Диавара, 68. Мариу Руй, 77. Аллан, 81. Рог, 83. Виейра, 88.

Судья: МАССА (Италия).

2 сентября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Все о чемпионате Италии - здесь