"Сампдория" победила в дерби "Дженоа"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на своем поле одолела в дерби "Дженоа" – 2:1. Решающим стал автогол защитника "грифонов" Армандо Иццо. При этом еще в первом тайме форвард "Сампы" Фабио Квальярелла не реализовал пенальти – удар парировал Маттиа Перин. На счету молодого вратаря теперь шесть (из 24-х всего) отраженных пенальти за карьеру в серии А.

Этот успех позволил "Дории" подняться на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Дженоа" пока идет 10-й, при этом имеет матч в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Сампдория" – "Дженоа" – 2:1 (1:1)

Голы: Муриэль, 12 (1:0). Ригони, 24 (1:1). Иццо, 47 – в свои ворота (2:1).

Нереализованный пенальти: Квальярелла, 45+1 (вратарь).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала, Шкриньяр, Баррето, Фернандеш (Альварес, 67), Линетти, Торрейра (Паломбо, 76), Квальярелла, Муриэль (Джуричич, 87).

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Орбан (Муньос, 60), Иццо, Ригони, Мигел Велозу, Ринкон (Паволетти, 74), Эденилсон, Лаксальт, Пандев (Нинкович, 82), Симеоне.

Предупреждения: Перин, 45+1. Линетти, 49. Орбан, 56. Лаксальт, 68. Пуджони, 79.

Судья: Тальявенто.

22 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.