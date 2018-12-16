"Сампдория" победила "Парму", "Фиорентина" обыграла "Эмполи"

"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Парма" с 21 баллом располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Сампдория" - "Парма" - 2:0 (0:0)

Голы: Капрари, 66 (1:0). Квальярелла, 69 (2:0).

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 82), Прат, Линетти, Квальярелла (Ковнацки, 89), Капрари (Дефрель, 69).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло (Чичиретти, 76), Бастони, Ригони, Барилла, Скоццарелла (Штулац, 82), Бьябьяни, Силигарди (Чераволо, 68), Инглезе.

Предупреждения: Мурру, 43. Скоццарелла, 61. Линетти, 88.

Судья: Пайретто.

16 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Фиорентина" обыграла "Эмполи" (3:1).

"Фиорентина" - "Эмполи" - 3:1 (1:1)

Голы: Крунич, 23 (0:1). Миральяс, 40 (1:1). Симеоне, 59 (2:1). Дабо, 78 (3:1).

"Фиорентина": Лафон, Бираги (Ганцко, 90+3), Пеццела, Чеккерини, Витор Угу, Нергор (Дабо, 75), Бенасси, Жерсон, Миральяс (Эйсерик, 75), Симеоне, Кьеза.

"Эмполи": Проведель, Антонелли (Унтерзее, 71), Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер (Капецци, 53), Крунич, Траоре (Зайц, 72), Капуто, Ла Гумина.

Предупреждения: Бенасси, 53. Крунич, 55. Жерсон, 65.

Судья: Джакомелли.

16 декабря. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

"Сассуоло" победил "Фрозиноне" (2:0).

"Фрозиноне" - "Сассуоло" - 0:2 (0:1)

Голы: Арьяудо, 43 - в свои ворота (0:1). Берарди, 58 (0:2).

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано (Кассата, 46), Дзампано, Гольданига, Майелло, Чибса (Пинамонти, 64), Бегетто, Кэмпбелл (Соддимо, 63), Чано, Чофани.

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Данкан, Локателли, Сенси (Бурабия, 75), Бабакар (Бриньола, 80), Ди Франческо (Маньяни, 88), Берарди.

Предупреждения: Чибса, 23. Рожериу, 34. Сенси, 47. Чано, 57. Соддимо, 90+4.

Судья: Аббаттиста.

16 декабря. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

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