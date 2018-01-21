"Сампдория" переиграла "Фиорентину", "Лацио" разгромил "Кьево"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на своем поле обыграла "Фиорентину" со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Фабио Квальярелла, у "фиалок" отличился полузащитник Карлос Санчес.

В других встречах: "Лацио" разгромил "Кьево" - 5:1, "Сассуоло" сыграл вничью с "Торино" - 1:1, "Болонья" нанесла разгромное поражение "Беневенто" - 3:0, "Удинезе" и СПАЛ победителя не выявили - 1:1 и "Верона" крупно уступила "Кротоне" - 0:3.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Сампдория" - "Фиорентина" - 3:1 (1:0)

Голы: Квальярелла, 30 (1:0). Квальярелла, 60 (2:0). Квальярелла, 68 (3:0). Санчес, 80 (3:1).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич, Берешински, Феррари, Рамирес (Баррето, 84), Прат, Линетти, Торрейра, Квальярелла (Капрари, 75), Ковнацки (Сапата, 58).

"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Пеццела, Лаурини, Витор Угу, Бадель, Бенасси (Сапонара, 65), Эйсерик (Санчес, 71), Кьеза, Бабакар (Жил Диаш, 66), Симеоне.

Предупреждения: Эйсерик, 33. Пеццела, 39. Торрейра, 86.

Судья: Паскуа.

21 января. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Лацио" - "Кьево" - 5:1 (2:1)

Голы: Луис Альберто, 23 (1:0). Пуччарелли, 25 (1:1). Милинкович-Савич, 31 (2:1). Милинкович-Савич, 68 (3:1). Баштуш, 83 (4:1). Нани, 86 (5:1).

"Лацио": Стракоша, де Фрай, Баштуш, Уоллас, Марушич, Лукас, Лулич (Лукаку, 64), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Нани, 77), Иммобиле (Фелипе Андерсон, 35).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Томович, Каччаторе, Бани, Бирса (Лерис, 75), Хетемай, Радованович, Бастьен (Гарритано, 85), Стемпиньски (Пеллиссьер, 61), Пуччарелли.

Предупреждение: Лулич, 54.

Судья: Абиссо.

21 января. Рим. Стадион Olimpico.

"Сассуоло" - "Торино" - 1:1 (0:1)

Голы: Оби, 26 (0:1). Берарди, 54 (1:1).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Лирола, Миссироли, Данкан (Маццителли, 87), Маньянелли, Рагуза (Матри, 53), Берарди, Фальчинелли (Политано, 74).

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Молинаро, Нкулу, Ринкон, Оби (Ансальди, 73), Базелли, Яго Фальке, Ньянг (Бойе, 83), Беренгер (Моретти, 62).

Предупреждения: Данкан, 39. Ринкон, 48. Ачерби, 65. Матри, 70. Базелли, 81. Гольданига, 90.

Судья: Фаббри.

21 января. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.

"Болонья" - "Беневенто" - 3:0 (1:0)

Голы: Дестро, 35 (1:0). Де Майо, 73 (2:0). Джемаили, 88 (3:0).

"Болонья": Миранте, Де Майо, Мбай, Майетта, Масина (Торосидис, 87), Джемаили, Поли (Пульгар, 78), Верди, Донса, Паласио, Дестро (Ди Франческо, 70).

"Беневенто": Белец, Коста, Венути (Д`Алессандро, 72), Джимсити, Биллонг, Виола, Мемушай, Кода, Ломбарди (Летиция, 59), Бриньола (Джуричич, 66), Гильерме.

Предупреждения: Поли, 26. Венути, 34. Джемаили, 44. Мемушай, 57. Мбай, 69. Ди Франческо, 90.

Судья: Аббаттиста.

21 января. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Удинезе" - СПАЛ - 1:1 (1:0)

Голы: Самир, 11 (1:0). Флоккари, 49 (1:1).

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Пеццелла, Самир, Стрюгер Ларсен, Янкто (Халльфредссон, 68), Балич (Макси Лопес, 73), Барак, де Пауль, Лазанья.

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Маттьелло (Драме, 90), Ционек, Викари, Куртич, Вивиани (Скьяттарелла, 78), Грасси, Лаццари, Флоккари, Антенуччи.

Предупреждения: Фелипе, 13. Пеццелла, 42. Куртич, 45. Вивиани, 58. Данилу Ларанжейра, 82.

Судья: Довери.

21 января. Удине. Стадион Dacia Arena.

"Верона" - "Кротоне" - 0:3 (0:1)

Голы: Барберис, 3 (0:1). Стоян, 54 (0:2). Риччи, 67 (0:3).

"Верона": Николас, Эрто (Паццини, 46), Феррари, Караччоло, Бюхель, Б.Сукулини, Ромулу, Валоти (Верде, 60), Петкович (Кальвано, 68), Матос, Фарес.

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Барберис, Мандрагора, Бенали (Крочата, 77), Стоян, Тротта (Будимир, 73), Риччи (Фараони, 81).

Предупреждения: Риччи, 17. Чеккерини, 27. Мартелла, 28. Фарес, 32. Стоян, 51. Капуано, 82.

Удаление: Б.Сукулини (Верона), 62.

Судья: Рокки.

21 января. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

Турнирная таблица чемпионата Италии