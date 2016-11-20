"Сампдория" одержала волевую победу над "Сассуоло", забив три мяча в концовке

"Сампдория" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии обыграла "Сассуоло". Хозяева дважды пропустили в середине второго тайма, но смогли отыграться и победить, забив три мяча в концовке встречи.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Сампдория" – "Сассуоло" – 3:2 (0:0)

Голы: Риччи, 64 (0:1). Рагуза, 74 (0:2). Квальярелла, 84 (1:2). Муриэль, 85 (2:2). Муриэль, 90+1 – с пенальти (3:2).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала (Педру Перейра, 88), Шкриньяр, Баррето (Прат, 70), Фернандеш (Шик, 78), Линетти, Торрейра, Квальярелла, Муриэль.

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Антей, Миссироли (Маньянелли, 61), Маццителли, Пеллегрини, Дефрель (Матри, 75), Рагуза (Аджапонг, 82), Риччи.

Предупреждения: Сала, 18. Антей, 21. Шкриньяр, 29. Сильвестре, 52. Миссироли, 53. Пелузо, 62. Торрейра, 76.

Судья: Довери.

20 ноября. Генуя. Стадион "Луиджи "Феррарис".