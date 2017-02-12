"Сампдория" одержала третью победу кряду

"Сампдория" на своем поле переиграла "Болонью" в матче 24-го тура чемпионата Италии. Эта победа стала для подопечных Марко Джампаоло третьей кряду.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Сампдория" - "Болонья" - 3:1 (0:1)

Голы: Джемаили, 18 (0:1). Муриэль, 82 - с пенальти (1:1). Шик, 83 (2:1). Мбай, 88 - в свои ворота (3:1).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини (Додо II, 46), Берешински, Шкриньяр, Прат, Фернандеш (Шик, 59), Линетти (Джуричич, 46), Торрейра, Квальярелла, Муриэль.

"Болонья": Да Коста, Торосидис, Майетта (Мбай, 13), Иконому, Масина, Джемаили, Крейчи, Верди (Ди Франческо, 85), Донса, Пульгар, Дестро (Умар, 45+1).

Предупреждения: Майетта, 11. Мбай, 45. Шик, 62. Торрейра, 72. Торосидис, 81. Джемаили, 90+3.

Судья: Фаббри.

12 февраля. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".