"Сампдория" обыграла СПАЛ

"Сампдория" переиграла СПАЛ (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии. В составе победителей отличились Кароль Линетти и Грегуар Дефрель.

У гостей гол в активе Альберто Палоски. "Сампдория" набрала 11 очков и занимает восьмое место. У СПАЛ девять очков и 13-я позиция.

В следующем туре СПАЛ примет "Интер", а "Сампдория" на выезде сыграет с "Аталантой".

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Сампдория" - СПАЛ - 2:1 (1:1)

Голы: Палоски, 21 (0:1). Линетти, 25 (1:1). Дефрель, 60 (2:1).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Баррето, Экдаль, Прат, Линетти (Янкто, 83), Квальярелла (Ковнацки, 76), Дефрель (Капрари, 66).

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Джуру, Ционек, Валоти (Фарес, 71), Скьяттарелла, Эвертон Луиз (Миссироли, 65), Коста, Лаццари, Палоски (Антенуччи, 84), Петанья.

Предупреждения: Фелипе, 37. Экдаль, 40. Эвертон Луиз, 40. Мурру, 49. Прат, 70. Петанья, 90.

Судья: Ла Пенна (Италия).

1 октября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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Турнирная таблица чемпионата.