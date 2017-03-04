"Сампдория" обыграла "Пескару"

"Самдория" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии обыграла "Пескару" - 3:1. Решающий гол забил нападающий Фабио Квальярелла.
Чемпионат Италии
Серия А
27-й тур
"Сампдория" - "Пескара" - 3:1 (1:1)
Голы: Фернандеш, 18 (1:0). Черри, 32 (1:1). Квальярелла, 58 (2:1). Шик, 68 (3:1).
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Павлович, Сала (Берешински, 83), Шкриньяр, Баррето (Линетти, 75), Прат, Фернандеш, Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Шик, 62).
"Пескара": Биссарри, Кода (Форнасьер, 83), Стендардо, Бираги, Дзампано, Мемушай, Верре (Бругман, 89), Бенали, Бруно, Капрари, Черри (Кастанос, 75).
Предупреждения: Кода, 48. Бруно, 87.
Судья: Паскуа.
4 марта. Генуя. Luigi Ferraris.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/