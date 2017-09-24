"Сампдория" обыграла "Милан". Сапата забил после ошибки Сапаты

Матч 6-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Милан" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами отметились нападающий Дуван Сапата и полузащитник Рикардо Альварес. Победный мяч Сапата из "Сампдории" провел после ошибки своего соотечественника и однофамильца Кристиана Сапаты - колумбиец из "Милана" сделал скидку сопернику.

Чемпионат Италии

Серия A

6-й тур

"Сампдория" – "Милан" – 2:0 (0:0)

Голы: Д.Сапата, 72 (1:0). Альварес, 90+1 (2:0).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Стринич, Берешински, Феррари, Баррето, Рамирес (Верре, 84), Прат (Альварес, 90+1), Торрейра (Капецци, 90+3), Квальярелла, Д.Сапата.

"Милан": Дж.Доннарумма, К.Сапата, Абате (Борини, 82), Бонуччи, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура (Хакан Чалханоглу, 78), Кессье, Калинич, Сусо (Кутроне, 78).

Предупреждения: Дж.Доннарумма, 72. Бонуччи, 83.

Судья: Валери.

24 сентября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.