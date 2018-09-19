"Сампдория" и "Фиорентина" сыграли вничью в перенесенном матче 1-го тура серии А (1:1). В составе генуэзского клуба отличился нападающий Джанлука Капрари, у "фиалок" забитым мячом отметился форвард Джованни Симеоне.

Чемпионат Италии

Серия А

1-й тур

"Сампдория" - "Фиорентина" - 1:1 (0:1)

Голы: Симеоне, 13 (0:1). Капрари, 60 (1:1).

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Баррето, Экдаль, Линетти (Прат, 55), Квальярелла (Ковнацки, 82), Капрари (Рамирес, 69), Дефрель.

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Верету, Фернандес, Жерсон (Бенасси, 70), Симеоне, Пьяца (Миральяс, 61), Кьеза (Соттиль, 82).

Предупреждения: Сала, 38. Линетти, 51. Верету, 72. Бенасси, 79. Тонелли, 85.

Судья: Мареска

19 сентября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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