"Сампдория" и "Фиорентина" сыграли вничью в перенесенном матче 1-го тура серии А (1:1). В составе генуэзского клуба отличился нападающий Джанлука Капрари, у "фиалок" забитым мячом отметился форвард Джованни Симеоне.
Чемпионат Италии
Серия А
1-й тур
"Сампдория" - "Фиорентина" - 1:1 (0:1)
Голы: Симеоне, 13 (0:1). Капрари, 60 (1:1).
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Баррето, Экдаль, Линетти (Прат, 55), Квальярелла (Ковнацки, 82), Капрари (Рамирес, 69), Дефрель.
"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Верету, Фернандес, Жерсон (Бенасси, 70), Симеоне, Пьяца (Миральяс, 61), Кьеза (Соттиль, 82).
Предупреждения: Сала, 38. Линетти, 51. Верету, 72. Бенасси, 79. Тонелли, 85.
Судья: Мареска
19 сентября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".