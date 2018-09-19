"Сампдория" - "Фиорентина": видеотрансляция матча - в 20.00

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Италии сегодня, 19 сентября, встречаются "Сампдория" и "Фиорентина". Игра серии A начнется в 20.00 по московскому времени.

Команды в трех матчах одержали по две победы идут в числе лидеров после стартовых игр турнира. "Сампдория" сперва уступила "Удинезе" (0:1), а затем всухую разгромила "Наполи" (3:0) и "Фрозиноне" (5:0).

"Фиорентина" стартовала в чемпионате с двух побед - над "Кьево" (6:1) и "Удинезе" (1:0), а затем уступила "Наполи" (0:1).

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"Сампдория" - "Фиорентина": чемпионат Италии по футболу, серия А, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 21.30 (мск)



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