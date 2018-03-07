Самир Ханданович: "Мы едины, изменились только результаты "Интера"

Вратарь "Интера" Самир Ханданович заявил, что команда остается единой, несмотря на результаты. К началу декабря миланцы лидировали в чемпионате Италии, но сейчас занимают только шестое место после 7-матчевой безвыигрышной серии.

- Мы едины, с декабря ничего не изменилось, - сказал Corriere dello Sport 33-летнего словенца. - Злые и негативные комментарии появились из-за того, что мы не показываемым тех результатов, на которые рассчитывали раньше, но в наших тренировках ничего не изменилось.

Ханданович провел за "Интер" 27 матчей в этом сезоне.