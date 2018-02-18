Самир Ханданович: "Интеру" нет оправданий"

Вратарь "Интера" Самир Ханданович после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (0:2) отметил, что в последнее время у его команды складывается не все хорошо. Голкипер также добавил, что миланцам нет оправданий.

– Иногда вам не удается делать то, что вы хотите сделать, – цитирует клубная пресс-служба Хандановича. – Во втором тайме мы владели преимуществом, но "Дженоа" хорошо защищался. Нам нужно начать с чистого листа и с энтузиазмом смотреть на предстоящие игры. Все, что сейчас происходит – неправильно. Я не верю в случайности, но в последнее время у нас не все хорошо. Нам нет оправданий, мы будем бороться до конца против всех. Нам нужно двигаться вперед, впереди еще много битв.

Напомним, что "Интер" занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 48 очков в 25 матчах.