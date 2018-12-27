Самир Ханданович: " Для "Интера" было важно победить "Наполи" и заставить замолчать критиков"

Голкипер "Интера" Самир Ханданович после победы над "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0) отметил, что такой результат является хорошим ответом на критику.

- Для "Интера" было важно победить сегодня и заставить замолчать критиков, – цитирует Football Italia Хандановича. - Победа с голом на 92-й минуте может дать нам дополнительный заряд энергии. Удаления, конечно же, имеют решающее значение и могут изменить ход встречи. После красной карточки Кулибали мы знали, что нам нужно рисковать, чтобы выиграть, и мы это сделали. Теперь мысли о субботней игре.