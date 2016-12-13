18:49 | ФУТБОЛ — Италия

Сами Хедира: "Ювентусу" нужно опасаться "Ромы"

0
0
0

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира отметил, что туринской команде необходимо быть осторожной с "Ромой" в матче 17-го тура серии А. Поединок состоится 17 декабря в Турине.

- "Рома" в четырех очках позади нас, поэтому мы должны быть осторожными, - приводит Sky слова Хедиры. - Они сильны не только в атаке, но и в обороне. У соперника есть все, чтобы добиться успеха. В прошлом году у нас были тяжелые матчи, но поддержка трибун - наше преимущество. С нетерпением жду самый важный матч в этом чемпионате.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ