Сами Хедира: "Ювентусу" нужно опасаться "Ромы"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира отметил, что туринской команде необходимо быть осторожной с "Ромой" в матче 17-го тура серии А. Поединок состоится 17 декабря в Турине.

- "Рома" в четырех очках позади нас, поэтому мы должны быть осторожными, - приводит Sky слова Хедиры. - Они сильны не только в атаке, но и в обороне. У соперника есть все, чтобы добиться успеха. В прошлом году у нас были тяжелые матчи, но поддержка трибун - наше преимущество. С нетерпением жду самый важный матч в этом чемпионате.