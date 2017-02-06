Сами Хедира: "Ювентус" сбалансирован и уверен в своих силах"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Он отметил, что команда контролировала ход поединка.

– Матч получился классным, – приводит Tmw слова Хедиры. – Для нас эти три очка чрезвычайно важны. "Ювентус" провел встречу на высоком уровне и доволен результатом. С точки зрения зрелищности это был не лучший наш матч, но все было под контролем. Сейчас команда отлично сбалансирована и уверена в своих силах.