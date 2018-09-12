Сами Хедира: "Продолжим творить черно-белую историю"

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира прокомментировал продление контракта с "Ювентусом". 31-летний игрок будет выступать за туринский клуб до лета 2021 года.

- Я продлил контракт с "Ювентусом" до 2021 года. С моего первого дня у меня было особое ощущение, я быстро почуствовал себя здесь как дома. Горд быть частью великой истории клуба и семьи "Ювентуса". Продолжим творить черно-белую историю, - написал футболист в своем Твиттере.

Хедира перешел в "Ювентус" из "Реала" в 2015 году. За это время он провел за команду 113 матчей, забил 16 голов и сделал 19 результативных передач. В составе туринского клуба он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Италии, завоевывал Суперкубок страны.

В текущем сезоне Хедира провел 3 матча в чемпионате Италии и забил один гол.