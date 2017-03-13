17:46 | ФУТБОЛ — Италия

Сами Хедира: "Перейду в MLS, но сейчас я неплохо зарабатываю в "Ювентусе"

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Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира подчеркнул, что в ближайшее время не намерен менять клубную прописку. Хавбек хочет выиграть Лигу чемпионов и защитить звание чемпиона мира со сборной Германии.

- Сейчас я не готов к переходу в MLS, потому что хочу поиграть на высоком уровне еще несколько лет. Но я сделаю это позже, - приводит La Repubblica слова Хедиры. - Мне хочется выиграть Лигу чемпионов и вместе со сборной Германии отстоять звание чемпиона мира. Этого не будет, если я перейду в MLS или первенство Китая. При этом я хорошо зарабатываю и в "Ювентусе".

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Материалы REN-TV

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