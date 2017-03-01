14:13 1 марта | ФУТБОЛ — Италия

Сальваторе Скиллачи: "Дзампарини бросил весла"

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Бывший нападающий сицилийской "Мессины", "Ювентуса", "Интера" и сборной Италии Сальваторе Скиллачи положительно оценил продажу "Палермо". В понедельник в отставку с поста президента сицилийского клуба подал Маурицио Дзампарини.

– Продажа "Палермо", на мой взгляд, была необходимым шагом в той ситуации, которая сложилась, – цитирует Corriere dello Sport Скиллачи. – Не только с точки зрения результата, но и из-за недовольства болельщиков. Дзампарини делал для "Палермо" невозможное, но в последних сезонах бросил весла и перестал грести. Накопилось разочарование и недовольство.

Думаю, что продажа новым инвесторам принесет пользу всем. Даже в случае вылета команду можно будет строить заново, и я надеюсь на это. Такие действия придадут клубу позитивный импульс.

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Материалы REN-TV

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