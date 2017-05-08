21:16 | ФУТБОЛ — Италия

Салли Мунтари: "Я бы снова ушел с поля, если бы услышал расистские оскорбления"

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Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари заявил, что он уйдет с поля в случае повторных расистских оскорблений со стороны болельщиков. Ганский хавбек призвал игроков бороться с проявлением расизма.

– Я прошел через ад, меня рассматривали в качестве преступника. Я ушел, потому что чувствовал, что мне не надо находиться на поле, ведь я подвергся жестокому обращению, – цитирует BBC Мунтари. – Если бы я столкнулся с этим сегодня, завтра или в следующей игре, то ушел бы снова. Рекомендую другим следовать моему примеру

ФИФА и УЕФА уделяют недостаточно внимания борьбе с расизмом. Возможно, новый президент ФИФА Джанни Инфантино сделает что-то. Я думаю, что он способен поменять ситуацию.

Я никогда не слышал ничего подобного в Англии, там такого не терпят. Расисты действительно боятся проявлять себя стадионе, потому что будут наказаны. Но в Италии такое спускается с рук. Англия является примером для других стран.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Восставший из пепла

Про расизм в Африке он почему-то забывает рассказать. И на каком там феодально-племенном уровне еще живут.

22:05

баламошка

Может поэтому в Италии и про взрывы не слышно, в отличие от Франции?

21:44

Veg Sneggi

а будет расизмом кричать название страны? или континента Ке-Ни-Я, Аф-Ри-КА!

21:37