Салли Мунтари: "Я бы снова ушел с поля, если бы услышал расистские оскорбления"

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари заявил, что он уйдет с поля в случае повторных расистских оскорблений со стороны болельщиков. Ганский хавбек призвал игроков бороться с проявлением расизма.
– Я прошел через ад, меня рассматривали в качестве преступника. Я ушел, потому что чувствовал, что мне не надо находиться на поле, ведь я подвергся жестокому обращению, – цитирует BBC Мунтари. – Если бы я столкнулся с этим сегодня, завтра или в следующей игре, то ушел бы снова. Рекомендую другим следовать моему примеру
ФИФА и УЕФА уделяют недостаточно внимания борьбе с расизмом. Возможно, новый президент ФИФА Джанни Инфантино сделает что-то. Я думаю, что он способен поменять ситуацию.
Я никогда не слышал ничего подобного в Англии, там такого не терпят. Расисты действительно боятся проявлять себя стадионе, потому что будут наказаны. Но в Италии такое спускается с рук. Англия является примером для других стран.
Восставший из пепла
Про расизм в Африке он почему-то забывает рассказать. И на каком там феодально-племенном уровне еще живут.
22:05
баламошка
Может поэтому в Италии и про взрывы не слышно, в отличие от Франции?
21:44
Veg Sneggi
а будет расизмом кричать название страны? или континента Ке-Ни-Я, Аф-Ри-КА!
21:37