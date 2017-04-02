Салли Мунтари: "Спаллетти - лучший тренер в моей карьере"

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари отметил, что наставник "Ромы" Лучано Спаллетти – лучший тренер в его карьере. Африканец выступал под руководством экс-тренера "Зенита" в "Удинезе".

– Назову Спаллетти лучшим тренером в своей карьере, он сделал меня игроком в "Удинезе", – цитирует Gazzetta dello Sport Мунтари. – Лучано – мастер своего дела.

В целом, у меня хорошие воспоминания о всех тренерах. Моуринью дал мне шанс поиграть за большой клуб, и я благодарен ему за эту. Работа под руководством Аллегри была удивительной. Когда мы были в "Милане", на него нападали все кому не лень, но он умудрялся сохранять спокойную атмосферу в команде.