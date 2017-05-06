Салли Мунтари: "Наконец-то меня услышали"

Полузащитника "Пескары" Салли Мунтари заявил, что рад снятию дисквалификации с себя. Итальянская федерация футбола (FIGC) аннулировала наказание на один матч серии A. Ранее африканец был дисквалифицирован за самовольный уход с поля в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (0:1). Игрок сделал это в знак протеста – болельщики хозяев выкрикивали кричалки расистского содержания в его адрес.

– Наконец-то меня услышали, – приводит AP Мунтари. – В последние несколько дней мне было очень тяжело. Я чувствовал злость и одиночество. Как можно было наказать меня, когда был жертвой расизма?

Надеюсь, этот мой опыт поможет другим темнокожим футболиста, оказавшимся в подобной ситуации. Надеюсь, это станет поворотным моментом для Италии и всего мира для защиты своих прав.

Салли Мунтари: "Меня оскорбляли даже дети" //

"На трибунах были дети-расисты!" Мунтари психанул на Сардинии"