С "Наполи" сняты все обвинения в связях с мафией

Итальянская прокуратура закрыла дело о связях игроков и руководителей "Наполи" с мафией, сообщает Football Italia. С клуба и футболистов сняты все обвинения. Их подозревали в махинациях с продажей билетов. По словам адвоката клуба, дело закрыто за отсутствием состава преступления.

- Факты официально подтверждены, всякие подозрения в причастности к этому делу полностью развеяны, - отметил адвокат. - Президент Аурелио Ди Лаурентис был совершенно спокоен. Его политика всегда заключалась в том, чтобы спортивные ценности были на первом месте.