С Моджи, Джираудо и Беттеги сняли обвинения в предоставлении недостоверных данных о расходах "Ювентуса"

Лучано Моджи, Антонио Джираудо и Роберто Беттега, которые ранее были директорами "Ювентуса" избежали уголовного преследования, сообщает Football Italia. Функционеров обвиняли в предоставлении недостоверных данных о расходах клуба.

Прокуратура обвиняла их в завышении данных о выручке за продажи билетов и в указании в бухгалтерской ведомости платежей посредникам при трансферах, которые в действительности не происходили. Под подозрением были сделки о трансферах Зинедина Зидана, Энцо Марески, Фабрицио Микколи и Адриана Муту.

Все они были оправданы еще в 2009 году, но прокуратура подала апелляцию на это решение. В итоге суд вынес решение о прекращении дела, так как истек срок давности.

Напомним, что Моджи, Джираудо и Беттега, которые вошли в историю как "Триада", покинули клуб после скандала, который привел к переводу "Ювентуса" в серию В в 2006 году.

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