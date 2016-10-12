07:52 | ФУТБОЛ — Италия

Руй Кошта: "Жаль, что Мальдини не работает в "Милане"

0
0
0

Бывший полузащитник "Милана" Руй Кошта выразил сожаление, что рекордсмен по количеству матчей за клуб Паоло Мальдини отказался войти в руководство "красно-черных". Ранее сообщалось, что ему предлагали должность технического директора. Также в ближайшее время владелец клуба Сильвио Берлускони должен продать свою долю акций.

- Сложно представить "россонери" без Берлускони, но форма команды остается прежней, фанаты тоже, - цитирует Football Italia Кошту. - Я надеюсь, они вскоре вернутся на прежний уровень. Мальдини? Очень жаль, что такой человек не работает в клубе. Это один из великих людей в истории "Милана", его видение футбола может сделать его выдающимся лидером.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ