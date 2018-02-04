Руководство "Наполи" встретится с Сарри в связи с интересом со стороны "Челси"

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис встретится с главным тренером клуба Маурицио Сарри, чтобы обсудить с ним условия нового контракта. Как отметил сам функционер, он не верит в уход 59-летнего специалиста. Вчера сообщалось, что Сарри интересуется "Челси". Ради нового тренера "синие" готовы выплатить неустойку размером в восемь миллионов евро.

– Мы назначили встречу на 9 февраля, – приводит Football Itlaia слова де Лаурентиса. – Я не могу заставить Сарри остаться, но если он уйдет, он упустит ряд проектов. Мы строим нашу новую тренировочную базу, возможно, будет новый стадион. В любом случае, я сомневаюсь, что Маурицио уйдет, так как он очень этичный человек. В его контракте есть пункт о неустойке стоимостью восемь миллионов евро, хотя я бы с радостью его убрал.