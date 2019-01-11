Руководство "Интера" не сомневается в том, что Икарди продлит контракт

Руководство "Интера" не сомневается в том, что нападающий Мауро Икарди продлит контракт с миланским клубом, информирует Football Italia. Со слов генерального директора команды Джузеппе Маротты, между игроком и клубом нет никаких проблем.

- Это нормально, что газеты говорят в этот период переговоров, - сказал Маротта. - Икарди - наш капитан, и мы поговорим о его контракте, но между нами нет никаких проблем, и на нас не повлияет то, что говорят газеты. Мы обязательно с ним поговорим, он настоящий профессионал. Могу ли я заверить поклонников в продлении контракта Икарди? Безусловно, болельщики могут быть уверены.

Ранее стало известно о том, что жена и агент футболиста Ванда Нара не согласилась с предложением "Интера" о новом контракте. Она требует для своего супруга зарплату в 8 миллионов евро за сезон, в то время как клуб предлагает семь

Трансферная стоимость футболиста по данным transfermarkt составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 22 матча за "Интер", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.

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