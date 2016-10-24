Руководство "Интера" может сменить де Бура на Блана

Китайские руководители "Интера" рассматривают бывшего главного тренера "ПСЖ" Лорана Блана в качестве специалиста, который может сменить Франка де Бура на посту рулевого черно-синих, сообщает Tuttosport. При этом фанаты миланского клуба предпочли бы видеть во главе команды итальянского специалиста.

По информации издания, переговоры о будущем де Бура во главе "Интера" начались после того, как в воскресенье миланцы в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии проиграли "Аталанте" (1:2). Это поражение стало для команды третьим подряд.

Тем не менее, владельцы "Интера" на данный момент не пришли к единогласному мнению относительно того, кто именно может прийти на смену голландскому специалисту. Блан прекратил работу в парижском клубе в июне этого года.