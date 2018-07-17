Ругани может перейти в "Челси" на этой неделе за 50 миллионов евро

"Челси" близок к договоренности с "Ювентусом" о трансфере защитника Даниэле Ругани, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует SportItalia, английский клуб согласился на предложение "Юве" и готов заплатить за игрока 50 миллионов евро. Если сделка состоится, итальянец будет зарабатывать пять миллионов евро в год. В ближайшее время стороны встретятся в Милане, чтобы завершить сделку.

23-летний защитник в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Ювентус" и забил два мяча при двух голевых передачах.