04:21 | Футбол — Италия

Ругани может перейти в "Челси" на этой неделе за 50 миллионов евро


"Челси" близок к договоренности с "Ювентусом" о трансфере защитника Даниэле Ругани, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует SportItalia, английский клуб согласился на предложение "Юве" и готов заплатить за игрока 50 миллионов евро. Если сделка состоится, итальянец будет зарабатывать пять миллионов евро в год. В ближайшее время стороны встретятся в Милане, чтобы завершить сделку.

23-летний защитник в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Ювентус" и забил два мяча при двух голевых передачах.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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