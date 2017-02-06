Розарио Ло Белло: "Риццоли трусливый и посредственный арбитр"

Бывший итальянский арбитр Розарио Ло Белло раскритиковал своего коллегу Николу Риццоли за работу на матче чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером" (1:0). Ранее представители "Интера" отмечали, что Риццоли допустил ошибку, не дав пробить миланцам два пенальти.

– Риццоли посредственный арбитр, – цитирует Itasportpress Ло Белло. – Все матчи с его участием полны ошибок, что только подтверждает его посредственность, хотя он судил много финалов. Я называю его "Дон Аббондио" – так называют трусов в итальянской литературе. Когда он совершил много ошибок в матче с участием "Ювентуса", в социальных сетях появилась его отредактированная фотография в форме туринцев.