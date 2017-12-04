Росси подписал контракт с "Дженоа"

Нападающий Джузеппе Росси, с лета 2017 года находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с "Дженоа", сообщает официальный сайт генуэзцев. Соглашение между 30-летним форвардом и командой серии А рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, последним клубом Росси была "Сельта", за которую он выступал в сезоне-2016/17. В 29 матчах во всех турнирах он забил 6 мячей. Ранее нападающий также играл за "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину" и "Леванте".

После 14 туров "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков (2 победы, 4 ничьих, 8 поражений). В 15-м туре генуэзцы сегодня, 4 декабря, на выезде сыграют с "Вероной".