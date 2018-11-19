Роналду злится на Езила за уход в "Арсенал"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что зол на полузащитника "Арсенала" Месута Езила за его уход из "Реала". Игроки вместе защищали цвета мадридского клуба с 2010 по 2013 год.

- Продажа Езила - плохая новость для меня, - приводит Mundo Deportivo слова Роналду. - Он был игроком, который лучше всего знал мои мои маневры перед воротами. Я злюсь на Езила, которыйпосле разговора с Венгером решил обменять Мадрид на Лондон.

Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В составе "канониров" он трижды выигрывал Кубок Англии.

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