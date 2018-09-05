Роналду вернулся в расположение "Ювентуса" с подбитым глазом. Фото

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в расположение команды после выходных с подбитым глазом.

На фотографиях с тренировки отчетливо заметен синяк под глазом игрока.

Португальский футболист провел выходные дни со своей невестой Джорджиной Родригес на яхте у берегов Сардинии.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не вызвал нападающего в состав национальной команды на матчи против Хорватии (товарищеская игра, 6 сентября) и Италии(Лига Нацией, 10 сентября), чтоб не мешать его адаптации в "Ювентусе".