Роналду вернулся в Мадрид

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прилетел в Мадрид, где ранее играл за "Реал". Как сообщает AS, португалец закончил свой отпуск в Греции и отправился в столицу Испании, где в выходные дни соберет некоторые вещи и закончит некоторые личные дела.

Кроме того, 33-летний игрок также планирует попрощаться с некоторыми старыми друзьями в Мадриде, прежде чем отправиться в Турин для презентации, которая состоится в понедельник.

Напомним, на этой неделе Роналду подписал четырехлетний контракт с "Ювентусом".